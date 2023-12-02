ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по аэродромам и базам противника

Российские войска 27 раз наносили групповые удары по военных объектам Украины за минувшую неделю. Разбиты пункты размещения боевиков, места хранения оружия, боеприпасов и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

«С 25 ноября по 2 декабря нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, базам горючего. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Неделей ранее ВС РФ 31 раз использовали высокоточное оружие для групповых ударов по украинским военным объектам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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