Подразделения ВС РФ ликвидировали восемь боевых самолетов, один вертолет и 48 единиц бронетехники ВСУ за неделю. За тот же период в зоне СВО уничтожены 4590 боевиков и две диверсионно-разведывательные группы противника.

Группировки российских сил «Запад» и «Юг» улучшили свое положение на Купянском и Донецком направлениях соответственно. На Херсонском направлении ВС РФ помешали высадке боевых групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. За неделю бойцы взяли в плен 14 украинских военных, рассказали в Минобороны РФ.

На Купянском направлении отражены 18 атак противника около Синьковки, Ивановки и Кисловки. Противник лишился более 315 военных.

На Краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать 13 раз, но ни разу не добились успеха и лишились более 950 человек. Столкновения происходили под Торским, Красным Лиманом, Серебрянкой и Григоровкой.

На Донецком направлении российские войска освободили Артемовское в Донецкой Народной Республике. Подразделения ВС РФ били противника в районе Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки и ликвидировали более 1680 боевиков.

На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать около Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Константиновки и Новодонецкого, но был отброшен и лишился более 880 военных.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, отразили 14 атак ВСУ под Работино и Вербовым, разбили противника около Малой Токмачки и Новоандреевки. Киевский режим лишился до 315 военных.

На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 450 украинских боевиков и две ДРГ. Российские войска разбили подразделения морпехов ВСУ около Тягинки, Токаревки и Садового.

Авиация и ракетчики за неделю поразили топливное хранилище и стоянку авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, шесть радиолокационных станций П-18. Средства ПВО за семидневку уничтожили 188 украинских беспилотников, 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM.

«За неделю сбиты один вертолет Ми-8 и восемь самолетов воздушных сил Украины, в том числе пять Миг-29, два Су-27, один Су-25», – говорится в сообщении МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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