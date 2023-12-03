ВС РФ уничтожили более 800 боевиков и командный пункт центра управления ПВО

Российские авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия разбили скопления боевиков и военной техники противника в 107 районах за сутки. Они ликвидировали до 815 боевиков и три склада ВСУ: один с боеприпасами, два – с горючим, сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, арсенал боеприпасов в Николаевской области», – добавили в МО РФ.

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 95 украинских боевиков, боевую бронемашину около Синьковки, Берестового, Липцов.

На Красно-Лиманском направлении российские бойцы отразили атаку противника под Ямполовкой, а в районе Серебрянского лесничества разбили скопление боевиков. ВСУ лишились до 250 человек.

На Донецком направлении противник лишился до 300 военных, БМП в районе Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки. Еще до 85 боевиков ликвидированы под Новомихайловкой и Угледаром на Южно-Донецком направлении.

Противник пытался атаковать около Вербового на Запорожском направлении, но был отброшен и лишился до 20 военных.

На Херсонском направлении российские подразделения разбили скопления украинских боевиков под Матиясово, Новоселовкой Николаевской области и Тягинкой Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 человек, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, а также две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, снаряд РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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