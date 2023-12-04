Армия России громит украинских боевиков под Купянском – взяты ключевые опорники ВСУ

Российские военные выбили украинских боевиков с ключевых опорных пунктов в районе села Синьковка на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Действия ВС РФ «снизили оборонительные возможности» противника, констатировал он.

«В районе населенного пункта Синьковка в ходе маневренной обороны ВС РФ выбили украинских боевиков с их позиций, которые они удерживали длительное время. Данный факт существенно усугубил положение ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) на этом участке», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Село Синьковка расположено в 9 км северо-восточнее Купянска в Харьковской области. Бои за этот населенный пункт продолжаются уже несколько месяцев.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что российские войска при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Синьковки и Берестового. Кроме того, разгромлен склад боеприпасов бригады теробороны в районе Липцов Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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