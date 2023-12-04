Армия России уничтожила более 800 украинских боевиков и 16 единиц бронетехники за сутки

Российские войска за сутки отразили семь атак на трех направлениях. ВС РФ уничтожили 805 боевиков и 16 единиц бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении группировка «Запад» отбила атаку противника около Синьковки Харьковской области и уничтожила до 35 украинских военных, три боевые бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» пять раз отбрасывала штурмовые группы ВСУ под Ямполовкой и Червоной Дибровой. Противник лишился до 280 боевиков, пяти ББМ «Козак».

На Донецком направлении «Южная» группировка ВС РФ разбила украинские войска под Курдюмовкой и Клещеевкой, ликвидировав до 300 военных, два бронетранспортера.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» вместе с авиацией и артиллерией уничтожили до 100 украинских боевиков, четыре ББМ в районе Приютного.

Противник пытался атаковать на Запорожском направлении, но был отброшен и лишился до 40 военных, двух бронетранспортеров. На Херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 50 украинских военных, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу «Гиацинт».

Средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и снаряд РСЗО HIMARS в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube