В Верховной раде предложили в обмен на инвестиции воевать в любых конфликтах на стороне США и Запада

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в понедельник, 4 декабря, выступил с инициативой – в обмен на инвестиции и гарантии безопасности в любом конфликте воевать на стороне стран Запада и США, поскольку «армия сейчас – единственная твердая валюта Украины», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Гончаренко написал: ««Вся наша ерунда о защите демократии, европейских ценностей и всей Европы не работает. Поэтому пришло время менять стратегию. Надо предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины. …Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая. В обмен на инвестиции и инвестиции. Предлагать Франции ввести наши войска в страны Африки, которые контролирует Франция в обмен на технологии и военную поддержку. Предлагать Германии военный альянс. Польше. Странам Балтии. Румынии. Турции. Во всех этих альянсах гарантировать возможность привлечения нашей армии в их конфликты на их стороне. Но получать от них стратегически важные вещи для Украины. Армия – это единственная наша валюта прямо сейчас».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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