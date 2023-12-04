СМИ: Зеленский приказал перейти к обороне из-за страха военного бунта

Приказ перейти от наступления к обороне президент Украины Владимир Зеленский отдал после провального контрнаступления и из-за страха военного бунта в стране, – сообщает в понедельник, 4 декабря, Junge Welt.

В своей публикации немецкое издание пишет: «В военных кругах говорят о голосах, которые звучать от неких высокопоставленных военачальников, утверждающих, что если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления, армия откажется повиноваться. Распоряжение Зеленского перейти к обороне – это не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента. …Еще одной проблемой для Зеленского стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать Залужного. Источники в Киеве не исключают вероятности того, что Залужный вскоре будет уволен со своего поста».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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