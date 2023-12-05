На Украине заявили о серьезном повышении цен на газомоторное топливо

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 в Киеве во вторник, 5 декабря, заявил, что на Украине уже в ближайшие несколько месяцев может быть повышен акциз на сжиженный газ для автомобилей более чем в три раза, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Гетманцев сказал: «Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG (сжиженный природный газ, – прим.ред.) лоббисты были сильнее, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем данную логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро».

Как отмечают украинские СМИ, «на сегодняшний день акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 литров, а акцизы на бензин и дизельное топливо 139 евро и 213 евро, соответственно».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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