Ермак заявил о «большом риске» поражения Украины без американской помощи

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Институте мира в Вашингтоне (USIP) во вторник, 5 декабря, заявил, что существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава Офиса Зеленского сказал: «Дам вам очень конкретный ответ. Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы останемся на тех же позициях, где находимся сейчас. И, конечно, это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте. … Кроме того, Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей, если Вашингтон не поддержит Киев».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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