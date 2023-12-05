Кулеба надеется на выделение американской помощи Украине до 25 декабря

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот во вторник, 5 декабря в Киеве заявил, что киевские власти делают все возможное, чтобы Конгресс США принял пакет помощи Украине к 25 декабря, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, сможет ли Конгресс США определиться по поводу помощи Украине к Рождеству (25 декабря, – прим.ред.), Кулеба сказал: «Работа не останавливается, она ведется. В частности, на прошлой неделе у меня была встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и бОльшая часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал он своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, а не американского парламента. Украина делает все возможное, чтобы принятие помощи произошло своевременно».

Между тем, американское издание Politico со ссылкой на некоего советника Владимира Зеленского пишет, что «Украина «на мели».

В комментарии изданию советник президента Украины сказал: «Что касается имеющихся финансовых средств – мы на мели. Их не будет после декабря. Если Украина не получит военную помощь от США, она может потерять контроль над «новыми территориями».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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