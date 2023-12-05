Член украинской делегации в США заявила, что Сенат провалит голосование за помощь Украине

Депутат Верховной рады Александра Устинова, которая в составе украинской делегации находится сейчас в Соединенных Штатах, заявила, что завтра, 6 декабря, Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Устинова написала: «Завтра Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю. Демократы решили выбросить из пакета границу, потому что они категорически против. Теперь республиканцы в отместку завалят голосование по всему пакету. Выделение денег на укрепление границы (постройка стены так называемой с Мексикой) – супер принципиально, критически, я бы сказала, для республиканцев. Все сенаторы республиканцы, даже те, что неимоверно поддерживают Украину, будут голосовать против пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров. … Очень хочу верить, что на следующей неделе пакет со всеми четырьмя составляющими будет одобрен Сенатом и что его до праздников успеет проголосовать нижняя палата Конгресса».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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