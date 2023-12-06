Ермак рассказал о «знаковой» встрече со спикером Палаты представителей Конгресса СЩА Джонсоном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 6 декабря, заявил, что на «знаковой» встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном выразил надежду, что важные инициативы для защиты Украины все-таки будут приняты, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ермак написал: «Знаковая встреча со Спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Заверил, что Украина продолжит идти путем реформ. Поблагодарил за поддержку Конгресса – она жизненно необходима для Украины, и мы высоко ценим ее. Выразил надежду, что крайне важные для защиты нашего государства инициативы будут приняты. Мы продолжаем борьбу за свободу и ценности, которые нас объединяют».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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