Ермак по телефону заверял Петера Сиярто сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению, находясь с визитом в США по поручению Владимира Зеленского, провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сиярто и заверил его, что Киев готов полностью выполнить обязательства для вступления в ЕС, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте президента Украины, говорится: «Руководитель Офиса Президента Украины и глава внешнеполитического ведомства Венгрии обсудили прогресс нашей страны на пути европейской интеграции. Собеседники также обсудили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и договорились работать над определением удобной даты такой встречи.».

«В течение ближайших дней Верховная Рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства. Украина рассчитывает на положительное решение декабрьского заседания Европейского совета, которое состоится 14-15 декабря, относительно начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС», – подчеркнул Андрей Ермак.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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