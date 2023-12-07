Киевский режим призвал украинцев к экономии электричества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 7 декабря заявил, что правительство и энергетики призывают украинцев снизить потребление электроэнергии из-за дефицита генерирующих мощностей, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Снижение температуры, аварийные ремонты, ограниченная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды. Все это привело к тому, что в нашей энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности. «Укрэнерго» вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Это экстренное мероприятие, и не всегда гарантированное. Поэтому сейчас правительство и энергетики призывают всех и каждого снизить потребление электроэнергии. Особенно с 9 по 19 не включать одновременно мощные электроприборы, переносить стирку на ночные часы и выключать свет в неиспользуемых помещениях».

«Торговые центры, магазины, рестораны могут снизить интенсивность освещения вывесок и витрин. Предприятия могут просмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности. Все это позволит избежать введения графиков отключений. Ответственное потребление электроэнергии каждого из нас – это свет для всех», – добавил глава украинского правительства.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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