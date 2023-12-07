В Киеве заявили, что без помощи США Украину ждут проблемы с соцвыплатами уже в начале 2024 года

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявила, что в случае прекращения помощи США на Украине уже в январе возникнут проблемы с социальными выплатами, – сообщает в четверг, 7 декабря, Forbes.

В комментарии американскому изданию Подласа сказала: «Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах».

Собеседник издания из партии Зеленского «Слуга народа» также сообщил, что «дефицит в первый месяц 2024 года может составить 20 миллиардов гривен (545 098 000 долларов по курсу). Общий дефицит бюджета на 2024 год – 1,57 триллионов гривен (42 790 193 000 долларов по курсу). Их планируют привлекать на внешнем и внутреннем рынках».

«В украинском правительстве заявили, что худший сценарий, какой может быть – это снова печатать гривну, что приведет к росту инфляции и девальвации», – пишет Forbes.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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