В Киеве заявили о планах совместного производства боеприпасов с американскими компаниями

Глава украинского министерства стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в четверг, 7 декабря, заявил, что на Украине совместно с двумя американскими предприятиями скоро начнется производство боеприпасов калибра 155-мм, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Камышин сказал: «Есть долгосрочные решения, но очень важные для нас. Это решение о производстве боеприпасов, в первую очередь 155 калибра. У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве на Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов займет годы. Процесс производства боеприпасов 155 калибра занимает минимум два, максимум три года. Украина никогда не производила эти калибры, вы это знаете».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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