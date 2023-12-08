Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

В Киеве и Киевской области в пятницу утром прогремели взрывы, сообщает издание «Страна.ua».

Власти украинской столицы заявили о работе ПВО на окраинах Киева и призвали жителей оставаться в укрытиях. В областной военной администрации сообщили о работе противоздушной обороны в Киевской области. Подробности не приводятся.

В свою очередь, российский телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что ВС России нанесли ракетный удар по целям в пригородах Киева в районе Ирпеня и Борисполя, а также в самой украинской столице.

Почти на всей территории Украины, кроме западных областей, в настоящее время объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Ночью шесть взрывов прогремели в Харькове, заявили в областной военной администрации.

Ранее украинские издания сообщили о подлете ракет в направлении Днепропетровской и Полтавской областей.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube