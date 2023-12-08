Мобилизация провалена: власти Украины закрыли свободный въезд в погранзону

Правительство Украины запретило свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Решение принято на фоне провала мобилизации, о чем неоднократно заявляли представители власти и ВСУ.

По словам Мельничука, внесены изменения в постановление «О пограничном режиме» закона от 24 февраля 2023 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины». Власти также определили порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, уточнил Мельничук.

Ранее в ноябре BBC сообщало, что почти 20 тыс. украинцев незаконно выехали за границу, чтобы избежать мобилизации. Об этом говорят данные о нелегальных пересечениях границ Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии.

Между тем, как пишет украинский телеграм-канал «Резидент», мобилизация в стране практически полностью провалена: «Полтавский военкомат выполнил только 13% мобилизационного плана, в Сумах – 8%, Одесса и вовсе не отчитывалась, но с кадрами там тоже явный дефицит».

«Увольнения военкомов не помогли, а для того, чтобы хоть как-то спасти сложившуюся ситуацию, участились облавы ТЦКшников (ТЦК, аналог военкомата, – прим. ред.)», – говорится в публикации. Облавы проводятся не только в спортивных залах, но и на рынках. В сети появилось видео с рейдом военных на центральном рынке в Тернополе.

«В Запорожье военнообязанных теперь будут искать по домам – в городе собрали уже 21 поисковый отряд, группы сформированы по районам. В утренние часы работают вместе с представителями домовладений – совершают поквартирный обход. Представители военкоматов наведываются и в монастыри, кошмаря монахов и прихожан. Также в сети появляется все больше видео с рейдами военкомов по тренажерным залам Западной Украины – повестки там раздают как посетителям, так и тренерам. При этом «злые языки» утверждают, что военкомы от безнадеги начали даже привлекать к «сотрудничеству» коммерческие фирмы, которые на каждом мобилизованном зарабатывают, – пишет «Резидент». – А в украинском политикуме перманентно заявляют, что властям нужно принимать непопулярные решения, так как в вооруженных силах обороны наблюдается некомплект, не говоря уже о том, что кого-то можно призвать и заменить тех, кого демобилизовали».

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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