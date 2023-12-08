Кулеба заявил, что МОК позволил России использовать Олимпиаду «как оружие»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 8 декабря, комментируя решение Международного Олимпийского Комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, заявил, что МОК «дал России зеленый свет на использование Олимпийских игр в качестве оружия», – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) глава украинский дипломатии написал: «МОК, по сути, дал России зеленый свет на использование Олимпийских игр в качестве оружия. Потому что Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена в качестве оружия в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы».

В свою очередь, глава украинского минспорта и молодежи Матвей Бедный заявил, что Украина позднее примет решение об участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после допуска российских спортсменов.

В заявлении Бедного, опубликованном в Telegram-канале миспорта Украины, говорится: «Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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