Зеленский поставил задачу не дать России перехватить инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 8 декабря, заявил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу «не дать перехватить инициативу и укрепиться», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел заседание Ставки. Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации: Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг. …Задача нашего государства: сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Спасибо всем, чьи действия обеспечивают именно это и наши возможности делать свои шаги».

Комментируя очередные российские ракетные удары, Зеленский сказал: «Украина максимально активно работает с партнерами ради усиления противовоздушной обороны. Продолжаем эту работу и сейчас – почти каждую неделю Украине дают новые договоренности, новые возможности».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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