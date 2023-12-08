Подоляк обвинил украинцев в нежелании мобилизоваться на фронт

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 8 декабря, комментируя информацию о попытках вручения повесток о мобилизации в тренажерных залах, обвинил украинцев в том, что они не хотят «вкладываться в защиту правил, которые им нравятся», – сообщают украинские СМИ.

В программе Елены Пасюты «Пасюта. Підсумки» (Пасюта.Итоги) Подоляк сказал: «Государство должно себя защищать, и мобилизация будет сложная, но необходимая. А то немного странно выглядит: вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете себя вести, как вы хотите, но кто-то это вам должен обеспечить. Вы не хотите вкладываться в защиту этих правил, которые вам нравятся».

Советник Офиса Зеленского также заявил об изменении пропагандистской составляющей мобилизационных процедур.

«Будет изменена пропагандистская составляющая мобилизационных процедур. Например, будет актуализирована информация о том, как человек будет готовиться к участию в боевых действиях. Еще раз подчеркиваю: готовится другая программа относительно того, как мы должны говорить о мобилизации, о рекрутинге, какие функции должно выполнять государство, какие должно брать на себя обязательства, и как оно должно работать с людьми, не совсем понимающими, что такое война и к чему эта война, если она не будет правильно финализирована, может привести. Когда в эти города зайдет армия России, все эти люди будут выглядеть немного иначе, и не будут себя вести так, будто ничего не произошло», – подчеркнул Подоляк.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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