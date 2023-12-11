Облава в маршрутках Одессы: военкомы ищут уклонистов от мобилизации

В Одессе военкомы устроили рейд по маршруткам, чтобы найти призывников и уклонистов от мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном изданием видео сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата, – прим. ред.)» спрашивают у пассажира, встал ли он на военный учет. Мужчина дал отрицательный ответ. Тогда сотрудник ТЦК сообщил ему, что они вместе поедут в Суворовский военкомат.

Ранее сообщалось, что на фоне провала мобилизации на Украине участились облавы военкомов. Сотрудники ТЦК проводят рейды по тренажерным залам, на рынках. Также представители военкоматов наведываются и в монастыри. «В Запорожье военнообязанных теперь будут искать по домам – в городе собрали уже 21 поисковый отряд, группы сформированы по районам. В утренние часы работают вместе с представителями домовладений – совершают поквартирный обход», – информировал украинский телеграм-канал «Резидент».

Одесса, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube