Российская армия отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении

За прошедшие сутки ВС РФ в рамках специальной военной операции отразили 27 атак ВСУ, из них 18 ударов противника пришлось на Донецкое направление. Об этом сообщает Минобороны России.

По четыре атаки было отбито на Купянском и Запорожском направлениях, одна – на Краснолиманском. Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где было предпринято 18 атак.

В общей сложности ВСУ потеряли 570 боевиков и наемников убитыми и ранеными, танк, БМП, два броневика, 15 автомобилей, три гаубицы Д-30, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, САУ «Krab».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube