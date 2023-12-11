Зеленский заявил, что «еще не проиграл битву» за американскую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявил, что «не проиграл битву за американскую помощь Украине», и что «поборет паузу в этом» и – «все поборет», – сообщают латиноамериканские СМИ.

Отвечая на вопрос, огорчен ли он из-за того, что США могут сократить объем помощи Украине, глава киевского режима сказал: «Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше».

«Вскоре я встречусь с американским коллегой Джо Байденом , а также с рядом других официальных лиц США. И мы будем работать над тем, чтобы побороть эту паузу в выделении помощи США Украине. Мы это поборем! И не только это. Мы все поборем!», – подчеркнул Зеленский.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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