Зеленский заявил, что не идет на перемирие, потому что «Путину не нужен мир»

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Буэнос-Айресе заявил, что не может пойти на перемирие с Россией по нынешней линии фронта, потому что «Путину не нужен мир», – сообщают в понедельник, 11 декабря, латиноамериканские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Украина не может пойти на перемирие с Россией по нынешней линии фронта. Путину мир не нужен. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Это не может быть обобщенное понимание. Украина хочет восстановить свою целостность, это значит – восстановить мир на нашей земле. Потому что есть оккупированные люди. Что, мы должны, их кинуть? Как я могу договариваться с Путиным, с российской стороной, если есть оккупированные люди? Что, садятся два человека, или две команды, и говорят – слушай, да, пусть они твои? Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить?»

«По конституции я обязан сделать все для освобождения всей территории Украины с помощью людей, которые готовы воевать. …Рядом со мной должны стоять люди, которые готовы для этого взять в руки оружие, и помочь этим людям. Это и есть – конституция, это и есть – закон», – подчеркнул Зеленский.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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