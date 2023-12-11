Кличко установил в Киеве самую большую в Европе менору

Глава администрации Киева Виталий Кличко в понедельник, 11 декабря, заявил, что в столице Украины на Майдане «Незалежности» установлена самая большая в Европе ханукальная менора (семисвечник,– прим.ред.), «как символ несокрушимости еврейского и украинского народов», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Кличко написал: «Сегодня принял участие в публичной церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре, традиционно установленной на Майдане Незалежности. Кстати, это самая большая Менора в Европе».

«В церемонии приняли участие раввины, послы Израиля, Аргентины, временно поверенной по делам посольства США в Украине, представители дипломатического корпуса и международных организаций. В 5 день Хануки на Меноре в Киеве зажгли 5 свечей. Как символ свободы, победы добра над злом и несокрушимости еврейского и украинского народов», – добавил мэр Киева.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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