Российская армия значительно продвинулась на участке фронта в Запорожье – Балицкий

Российские силы значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки Запорожской области. Об этом сообщила губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, обстановка на Запорожском направлении в зоне спецоперации «стабильно напряженная», однако российские войска «продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед».

Также Балицкий сообщил, что ВСУ несут значительные потери. «Мы знаем о том, что с позиций выводят части нацистской группировки «Марун», которая понесла значительные потери и нуждается в восстановлении боеспособности. Ее место заняли мобилизованные. Следим и четко контролируем переброску соединений противника, знаем их планы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее о продвижении российских подразделений в районе Новопокровки на Ореховском участке линии боевого соприкосновения сообщали военкоры.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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