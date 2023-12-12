Шмыгаль «с сожалением» заявил о рекордах потребления электроэнергии и призвал к ее экономии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 декабря, по итогам заседания правительства «с сожалением» сообщил, что страна «побила два рекорда по потреблению электроэнергии» и призвал украинцев к экономии электричества, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на нашу энергетическую систему выросла. …В сети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей. К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря».

«Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость, для чего достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. Умное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений. Наша солидарность минувшей зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину в темноту. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году», – добавил глава украинского кабмина.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube