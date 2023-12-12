Закон о запрете УПЦ Верховная рада может принять в начале следующего года

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во вторник, 12 декабря, заявил, что уже в начале 2024 года может быть принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, когда Верховная рада во втором чтении может принять законопроект, позволяющий запретить УПЦ, Стефанчук сказал: «Комитет должен провести решения, консультации, принять как предложение во втором чтении. Я надеюсь, этот вопрос может быть решен в начале следующего года».

Следует напомнить, что в первом чтении законопроект, позволяющий запретить УПЦ, Верховная рада приняла 19 октября.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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