Зеленский рассказал, как выпрашивал у конгрессменов США оружие

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, во время встречи с лидером Демократической партии в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и конгрессменами-демократами заявил, что Киеву необходимы «вооружения и системы противовоздушной обороны», – передают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

В сообщении пресс-службы главы киевского режима, в частности, говорится: «Президент обсудил с конгрессменами ключевые потребности Украины в вооружении и военной технике, в усилении противовоздушной обороны, особенно с наступлением зимнего периода. Также поднимались вопросы совместного с США производства необходимого для Украины вооружения».

«Сейчас, когда Украина освободила 50% своих территорий, обеспечила работу «зернового коридора» и побеждает в Черном море, нам как никогда нужно продолжение поддержки США и единство наших партнеров. Украина использует всю помощь Соединенных Штатов чрезвычайно прозрачно, эффективно и ответственно, в тесном сотрудничестве с американскими партнерами», – заявил Зеленский на встрече с американскими конгрессменами перед приемом у президента США Джо Байдена.

Отметим, что ранее сегодня сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, комментируя выступление Зеленского, сказал: «Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового. Вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы были вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины».

Со своей стороны спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон на брифинге по итогам выступления украинского президента заявил следующее: «Конгрессмены для утверждения помощи Украины ждут внятной стратегии, пока ответы недостаточны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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