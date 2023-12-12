Зеленский пообещал Байдену «лишить Россию превосходства в воздухе»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом во время протокольной съемки в Белом Доме во вторник, 12 декабря, заявил, что в его цели на следующий год входит «лишение России преимущества в воздухе», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

В ходе общения с Байденом глава киевского режима сказал: «Наши цели на 2024 год ясны – лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально. Подобно тому, как мы достигли побед в Черном море, мы хотим одержать победу в воздухе. Мы хотим уничтожить доминирование России в воздухе. Это укрепит наши сухопутные войска в 2024 году, если мы будем контролировать наше небо. Тот, кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны».

Чуть ранее журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте соцсети X (экс-Twitter) написала, что на вопрос, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США, «Зеленский ответил молчанием, слегка пожав плечами».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube