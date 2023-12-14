ВС РФ отбили 12 атак украинских боевиков и сбили 26 дронов ВСУ

За прошедшие сутки российская армия отразила 12 атак украинских военных на трех направлениях в зоне СВО. Киевский режим потерял более 660 боевиков и наемников, а также десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где подразделениями «Южной» группировки войск было отбито шесть атак. По данным оборонного ведомства, ВСУ лишились здесь 265-ти военнослужащих, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходных артиллерийских установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30», – добавили в МО.

На других направлениях украинская армия потеряла 400 боевиков и наемников убитыми и ранеными, танк, два броневика, 11 автомобилей и пикапов, САУ «Caezar».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также поражена живая сила и военная техника в 128-ми районах.

Средствами ПВО в течение суток перехвачено три снаряда HIMARS и уничтожены 26 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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