Российские штурмовые подразделения ведут активные действия на подступах к Угледару в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Штурмовые группы 29-ой общевойсковой армии Восточного военного округа при поддержке артиллерии продавливают оборону украинских сил, уничтожая опорные пункты противника.

По информации ведомства, расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 подразделений артиллерии группировки войск «Восток» наносят поражение живой силе и бронетехнике ВСУ под Угледаром, передает «Интерфакс».

Танкисты 29-ой общевойсковой армии на модернизированных танках Т-80БВМ прицельно уничтожают личный состав и бронетехнику ВСУ, а также оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, действующим на Южнодонецком направлении спецоперации.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. Противник потерял до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился двух пикапов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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