Авиация ВКС России сбила вертолет воздушных сил Украины

В Запорожской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, за прошедшие сутки российская армия отразила 16 атак ВСУ на пяти направлениях в зоне СВО, уничтожив 630 боевиков и наемников киевского режима.

«Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов и десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где было отражено четыре атаки, в результате боевых действий противник лишился 290 военнослужащих, танка, двух БМП и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30, а также две САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражены пять атак штурмовых групп ВСУ. Здесь украинская армия потеряла до 35-ти боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» пресекли две атаки. «Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20», – отметили в МО.

На Южно-Донецком направлении отражено три атаки, на Запорожском – две. ВСУ лишились на этих направлениях 140 боевиков и наемников, шести броневиков, пяти автомобилей, орудий Д-20 и Д-30, гаубицы «МСТА-Б».

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации были уничтожены до 65-ти военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б», два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также российская армия разбомбила склад боеприпасов ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125-ти районах», – добавили в Минобороны России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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