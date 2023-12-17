ВС РФ сбили два военных украинских самолета в зоне СВО

За прошедшие сутки ВСУ потеряли истребитель и штурмовик, которые были сбиты российской системой ПВО. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и авиабомба JDAM, а также более 90 БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики», – уточнили в оборонном ведомстве.

На Купянском направлении российская армия отбила девять атак штурмовых групп ВСУ, на Донецком – четыре, Южно-Донецком – две, на Краснолиманском – одну. За сутки киевский режим потерял 635 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре танка, БМП, шесть броневиков и 26 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артсистемы М777, орудие М119, три пушки Д-20 и две Д-30, пять САУ «Гвоздика», одну «Caezar», две гаубицы «Мста-Б», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция РЭБ «Нота».

«Кроме того, поражены: в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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