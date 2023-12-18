Российские войска за сутки поразили скопления боевиков и военной техники ВСУ в 113 районах, в том числе командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины около Серебрянки в ДНР. За сутки в зоне СВО ликвидированы 640 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники.

На пяти направлениях из шесть противник пытался атаковать, но был отброшен и понес потери. Так, группировка «Центр» ВС РФ успешно отразила атаку 12-й бригады спецназа нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино в ЛНР на Краснолиманском направлении. ВСУ лишились до 220 человек убитыми и ранеными, танка, трех бронетранспортеров, самоходной артиллерийской установки «Zuzana 2» производства Словакии.

На Купянском направлении «Западная» группировка отбила десять атак ВСУ под Синьковкой, Лиманом Первым и Тернами Харьковской области. Уничтожены более 60 военных, танк «Leopard-2» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, самоходка «Гвоздика».

«Южная» группировка девять раз отражала атаки противника, уничтожив до 190 боевиков около Курдюмовки, Белогоровки, Ленинского, Шум, Марьинки, Клещеевки и Андреевки на Донецком направлении. ВСУ также лишились пяти БМП, в том числе БМП «Bradley» производства США, двух гаубиц «Мста-Б», самоходки «Акация» и трех гаубиц Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ под Новомихайловкой и уничтожила до 90 украинских боевиков, самоходку «Гвоздика».

На Запорожском направлении противник пытался атаковать дважды, но был отброшен и лишился около Новопрокоповки, Работино, Жеребянок и Нестерянки до 30 военных, гаубицы Д-30. На Херсонском направлении суточные потери противника составили до 50 военных убитыми и ранеными. Киевский режим лишился самоходок М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, гаубицы «Мста-Б».

Средства ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS производства США, сообщили в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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