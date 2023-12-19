Обескровленные ряды ВСУ пополняют наемники из Польши и Грузии

Украинские вооруженные силы в зоне спецоперации продолжаются пополняться иностранными наемниками. В частности, в рядах ВСУ фиксируется рост числа наемников из Грузии и Польши. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В связи с серьезным некомплектом в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко отметил, что в течение последних нескольких недель отмечено прибытие групп иностранцев (до 30-50 человек) в подконтрольные Киеву Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск и Константиновку.

При этом, по словам эксперта, в зоне проведения спецоперации наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. «На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», – отметил он.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что Киев из-за огромных потерь в рядах ВСУ начал активную вербовку иностранных «солдат удачи».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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