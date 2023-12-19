За минувшие сутки украинские военные предприняли 18 безуспешных атак на позиции ВС РФ в зоне СВО. В результате были уничтожены 680 боевиков киевского режима и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделениями «Западной» группировки войск отразили восемь атак на Купянском направлении. «Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» отбила пять атак в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское в ЛНР. «Потери противника составили до 185-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», – уточнили в МО.

При взаимодействии с авиацией и артиллерией подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки украинских штурмовых групп на Донецком направлении. Здесь киевский режим за сутки потерял 180 боевиков и наемников убитыми и ранеными, три броневика и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артсистема М777, САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях отражено по одной атаке. В общей сложности на обоих направлениях ВСУ лишились 180 военнослужащих, трех броневиков, пяти автомобилей, гаубицы «Мста-С» и орудия Д-20.

Артиллерийским огнем поражено до 75 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах», – добавили в Минобороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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