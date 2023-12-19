ВСУ под натиском ВС РФ покинули ряд позиций у Новомихайловки в ДНР

Украинские военные бросили несколько позиций на переднем крае линии обороны у села Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», – цитирует Гагина ТАСС. По его словам, дела у противника под Новомихайловкой обстоят сложно.

Также советник руководителя ДНР сообщил, что ВСУ из-за серьезных потерь перебросили под Донецк дополнительные резервы. Подкрепление в основном состоит из недавно мобилизованных с низким уровнем подготовки, уточнил он.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило в сводке о ходе спецоперации, что в районе Новомихайловки российские военные отбили атаку противника и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник лишился до 100 военнослужащих, трех боевых бронемашин, двух автомобилей, гаубицы «Мста-С» и орудия Д-20.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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