Зеленский заявил о поставках нескольких новых систем ПВО Patriot

Президент Украине Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, заявил, что ткущей зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, но не назвал сколько, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Недавно у меня и моей команды была важная командировка, по итогам которой Украина получит новый пакет помощи, где будет несколько систем Patriot и ЗРК NASAMS. Не буду говорить о количестве систем Patriot, которые будут защищать наше государство зимой. Это важно. Я обещал не говорить количество, пока они не начнут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot и NASAMS. Мощный новый пакет, и это важно».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube