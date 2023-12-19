Зеленский назвал «бредом» частичное вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, заявил, что «частичное вступление Украины в НАТО – бред», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос о «частичном» вступлении Украины в НАТО, глава киевского режима сказал: «Ни разу ни от одного из партнеров Украина не получала подобных предложений. Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия – бред! Мы ни разу не получали такого предложения от партнеров. Я не представляю, как это может быть. Честно говоря, очень сложно представить себе, как такое возможно».

«Напомню о сигналах Владимира Путина в отношении Финляндии. И вот здесь будет вопрос: будут ли выступать страны НАТО и бороться за часть украинской территории, имеющей тот или иной статус в НАТО. Не полностью, а какой-либо статус. Ведь мы не признаем с вами оккупированные территории российскими. То есть, это будет говорить, что мы с вами не совсем в НАТО, а наша часть каким-то образом в союзе безопасности, а часть мы не признаем, что она российская. Варианты частичного вступления – это ерунда», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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