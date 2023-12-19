Зеленский уверен, что США его не предадут

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, заявил, что «США не предадут» в плане финансовой помощи, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Что касается финансовой помощи, работаем очень сильно. Я уверен, что США нас не предадут. То, о чем мы договорились, США выполнят полностью. Мы ожидаем эту помощь, они знают детали, на что это нужно, как это повлияет, они знают, как влияет перенос тех или иных дат».

«Мне кажется, я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами. Мы встречались с обеими партиями. Посмотрим. Вопрос в датах. … Я благодарен новым отношениям со странами Европы, которые нас очень сильно уважают, гордятся нашими людьми. Мы выстроили с ними особые личные отношения. Я уверен в наших партнерах», – заявил Зеленский и добавил: «Что касается поля боя... Ни одного результата Россия не достигла за этот год. Я говорю о 2023 году. …О поражении Украины нечего говорить».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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