Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, назвал «еще одну причину неудачи» с контрнаступлением на юге Украины, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В заметке издания говорится, что Зеленский обвинил в провале «контрнаступа» украинских политиков, которые «заранее сказали, где будут наступать войска», что, в свою очередь, позволило россиянам к этому хорошо подготовиться.

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели, куда мы идем... Так оно не взлетает совсем с Российской Федерацией, у которой больше оружия», – заявил на пресс-конференции глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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