Средства ПВО сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины около железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республике. За сутки сбиты 32 украинских беспилотника и перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS производства США. Авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ поразили боевиков и военную технику ВСУ в 127 районах, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении российские силы отразили пять атак штурмовых групп ВСУ около Синьковки и Терн Харьковской области и уничтожили до 40 военных, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении противник дважды пытался атаковать под Червоной Дибровой и Торским, но был отброшен и лишился до 180 боевиков, двух боевых бронемашин, гаубицы Д-20.

На Донецком направлении ВС РФ отбросили штурмовые группы противника около поселения Шумы и разбили скопление боевиков и техники в районе Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки. Киевский режим лишился до 250 боевиков убитыми и ранеными, танка, самоходок «Zuzana 2» производства Словакии, AS-90 производства Великобритании, двух «Акаций» и «Гвоздики», двух гаубиц «Мста-Б», двух Д-30.

На Южно-Донецком направлении российские войска ликвидировали до 110 военных и две самоходки «Акация» под Елизаветовкой, Владимировкой и Новомихайловкой.

На Запорожском направлении ВСУ лишились до 70 человек, двух ББМ, четырех орудий Д-20 и гаубицы Д-30 около Вербового и Работино. На Херсонском направлении потери противника составили до 75 военных убитыми и ранеными, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и самоходка «Гвоздика».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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