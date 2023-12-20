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Среда, 20 декабря 2023, 18:47 мск

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Украину ежедневно покидают до шести тысяч мужчин. Некоторые меняют пол

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной погранслужбы Украины Игорь Матвийчук на брифинге в среду, 20 декабря, заявил, что ежедневно из страны выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Некоторые меняют пол «без хирургического вмешательства», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Матвийчук сказал: «Ежедневно Украину покидают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них 150-200 человек как волонтеры по системе «Шлях». Популярной в последнее время стала схема выезда после заключения брака с многодетными матерями. Многие уезжают как сопровождающие инвалидов благодаря лазейке: одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода. Еще большая доля уезжающих мужчин имеют справки о непригодности к военной службе. Некоторые даже меняют пол в паспорте, то есть – без хирургического вмешательства».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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