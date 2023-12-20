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Среда, 20 декабря 2023, 19:22 мск

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Киевский режим лишил Брежнева звания «Почетный гражданин Днепропетровска»

Глава администрации, находящегося под контролем киевского режима города Днепр (Днепропетровск, – прим. ред) Борис Филатов в среду, 20 декабря, заявил, что городской совет принял решение лишить Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания «Почетный гражданин Днепропетровска», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Филатов написал: «Леонида Брежнева лишили звания «Почетный гражданин Днепра» (Днепропетровска, – приме. ред.). Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Не важно, что кто-то говорит».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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