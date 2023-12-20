Киев внес одну из крупнейших корпораций Китая в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины в среду, 20 декабря, заявило, что внесло китайскую железнодорожно-строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список международных спонсоров войны, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном НАПК, в частности, говорится: «Компания CRCC обеспечивает технологические возможности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну России против Украины со стороны руководства компании не было. … CRCC работает в России уже шесть лет, то есть она открыла свое представительство в РФ уже после начала российской агрессии 2014 года».

Следует, отметить, что CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания КНР. Занимается строительством транспортной инфраструктуры, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube