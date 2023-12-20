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Четверг, 21 декабря 2023, 00:37 мск

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Зеленский выступил за привлечение журналистов на фронт, чтобы «держать в фокусе внимание к оборонным потребностям»

Скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 20 декабря высказался за доступ журналистов на фронт, чтобы «держать в фокусе внимание к оборонным потребностям в мире», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глав киевского режима говорит: «Премьер-министр, министр обороны. Очень важный вопрос коммуникации по поводу войны, нашей обороны, в целом фронта, доступ на фронт журналистов. Информации о фронте должно быть больше. Спасибо всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе, внимания в мире».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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