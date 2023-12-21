Юлия Тимошенко заявила, что легализация марихуаны «откроет Украину для мощного наркотрафика»

Лидер фракции «Родина» в Верховной раде Юлия Тимошенко в четверг, 21 декабря, заявила о намерении обратиться в Конституционный суд Украины с требованием отменить результаты голосования за легализацию медицинского каннабиса, так как это «легализует наркомафию и откроет Украину для мощного наркотрафика», – сообщают украинские СМИ.

В распространяемом заявлении Тимошенко, в частности, говорится: «Родина» намерена обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты голосования, поскольку поправки депутатов к нему рассматривались в полупустом сессионном зале. …Законопроект легализует наркобизнес и наркомафию и принят для того, чтобы открыть Украину для мощного наркотрафика».

Ранее сегодня украинский парламент во втором чтении рассмотрел законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса на Украине. За принятие этого закона проголосовало 248 украинских народных избранников.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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