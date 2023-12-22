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Пятница, 22 декабря 2023, 23:59 мск

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Зеленский решает вопросы о сроках службы и мобилизации украинцев

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 22 декабря, заявил, что готовит решение вопросов о сроках службы, мотивации и мобилизации украинцев, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел совещание с министром обороны и командой. Готовим решение тех вопросов, которые задают наши подразделения, наши боевые бригады. Вопросы мотивации, вопросы определенности, вопросы сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях, а люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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